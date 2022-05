Sloth ⛧ Tengri ⛧ Mayon ⛧ Nuummite

Stoner, Sludge a Post-Metal v Brně Akce se přesouvá z Bajkazylu do Vegalité Sloth https://www.facebook.com/SlothBrno420 https://sloth420.bandcamp.com/ Instrumentální stoner načichlý typicky omamnou vůní. Mystická atmosféra i celková hravost slibují psychedelický zážitek. Návrat do reality nejistý. Tengri https://www.facebook.com/monketengri https://monketengri.bandcamp.com/ Alternativní post-rock z Prahy, co se nebojí hrát tvrdě a neztrácí přitom vřelost a emocionalitu. Soundtrack pro cestu zpátky k přírodě. Mayon https://www.facebook.com/mayonmetal https://mayonmetal.bandcamp.com/ Erupce emocí, idejí, sonických explozí. Střetnutí dvou podobných světů. Oba toužily po svobodě, ale každý jinak. Nekonečné zvukové pláně, přecházející v hlukové bouře. Poezie hor. Krutost zimy i jarní krása. Tři kytary bez Iron Maiden. Rovnocenný dialog s vlivy od Nirvany po Napalm Death. Nuummite https://www.facebook.com/nuummiteband https://nuummite.bandcamp.com/ Minimalistická instrumentální trojice bořící hranice mezi post rockem a black metalem. Kombinace melancholických pasáží a energetických erupcí osloví hlavně vyznavače Pelican, Russian Circles nebo třeba Alcest.