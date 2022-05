Mikulovské pivobraní 2022

Jsme rádi, že Vám můžeme říct dobrou zprávu: „I letos Pivobraní bude!“ Po roční pauze se opět vracíme ke dvoudennímu formátu festivalu, který můžeme shrnout pod tato hesla: pohoda, žádný stres, dobrá piva a zážitky pro kamarády i celé rodiny. Předchozí dva ročníky nám ukázaly, že hnát se za kvantitou a doslova přeplněným amfiteátrem není úplně to pravé ani pro nás organizátory, ani pro fanoušky. Už víme, že si to umíme užít i v „komornější“ atmosféře. V pořadí už dvanácté Pivobraní nabídne všem návštěvníkům opět zážitky jak hudební, tak gastronomické a v neposlední řadě také společenské.

Nikdo už nebude muset volit, jestli dostane přednost rocková hudba nebo pivo. Letos bude vše na jednom místě a přístupné všem návštěvníkům. Věříme, že to oceníte a přijdete si s námi v srpnu do Mikulova zapařit na některou z 10 pozvaných kapel a ochutnat některý z desítek pivních speciálů. Těšíme se na Vás! „In vino veritas, in pivo taky!“