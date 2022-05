Zveme vás na Retro Music Festival do samotného srdce jižní Moravy do Mikulova! Můžete se těšit na celodenní program s těmi největšími hvězdami 90. let.

Vystoupí: Vengaboys, La Bouche, Twenty 4 Seven, Fun Factory, Verona, Mc Erik a Ivana, Dj Styx, Dj Leemac a moderátor Martin Hájek z rádia Kiss.

Nepropásněte den plný zábavy, skvělých vystoupení, vína, osvěžující drinků a pohodové atmosféry Retro Music Festivalu.

PODROBNÝ BOHATÝ PROGRAM NAJDETE ZDE