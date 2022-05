Srdečně Vás zveme na festival Den pro mě. Přijďte se povznést na duchu i na těle. Čekají na Vás přednášky z oblasti Feng shui - Jak jít naproti štěstí v roce Tygra, Ženské cykly a archetypy, Přírodní léky proti zánětům a bolestem a také Vliv éterických olejů na tělo i psychiku. No prostě co člověk potřebuje, aby mu bylo dobře. Naši prodejci nabídnou své vlastní výrobky pro tělo, ducha i domov. Můžete se těšit na minerální kameny, ručně šité výrobky, macrame, domácí marmelády, eko, ezo, bio věci různých druhů. Poskytovatelé služeb Vás zahrnou informacemi vedoucími ke zdraví tělesnému a psychickému (což jsou dvě spojité nádoby). Uděláte si analýzu kostí, životního stylu, či si necháte namasírovat šíji nebo vyložit karty. Můžete se protáhnout při power józe či uklidnit při meditaci. V dostání bude dobré jídlo, kafíčko i zákusek. No zkrátka, super akce. Vstupné je jednotné - v předprodeji 250 kč, na místě 300 kč (V ceně všechny přednášky a doprovodný program - jóga, meditace, analýzy zdraví).. Děti do 12 let zdarma. Přijďte se pobavit, poučit a odpočinout si. Doporučujeme vzít si s sebou deku na posezení v trávě či pod stromy. Vstupenky osobně ve Bzenci (tel. 777212073), osobně Vracov (tel. 774 951 335) nebo online na: https://www.smsticket.cz/vstupenky/29227-den-pro-me A tombolou podpoříme dobrou věc, sbírku na postiženého chlapečka. Těšíme se na vás! Odpočineme si, načerpáme novou energii a bude nám krásně!