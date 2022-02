Let vrtulníkem - zámek Vranov nad Dyjí a hrad Bítov

Jedinečná vzdušná prohlídka hradu Bítov a zámku Vranov nad Dyjí

Povzneste se nad orlí hnízda! Vychutnejte si let vrtulníkem nad architektonickými skvosty podél řeky Dyje.

Vezměte rodinu, nebo kamarády a proleťte se nad nádhernou přírodou moravsko-rakouského Podyjí. Během letu můžete spatřit honosný zámek Vranov nad Dyjí, visutou lávku přes Švýcarskou zátoku a vodní nádrž Vranov a její hráz. Když zvolíte delší dobu letu, tak navíc uvidíte zříceninu hradu Cornštejn, rozhlednu Rumburak a zejména krásný hrad Bítov. To vše v jedinečném prostředí řeky Dyje. Nezapomeňte si všechna tato místa nafotit, nebo natočit, protože to bude opravdu stát za to! Rádi Vám také připravíme dárkový poukaz, kterým uděláte radost každému.