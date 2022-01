Pololetní a jarní prázdniny s Lužánkami

Příměstské tábory v Brně a okolí, pobytové na horách a v Českých Budějovicích, se spoustou her, tvořením, sportováním a kamarády. To jsou jednodenní pololetky 4. února a týdenní jaráky pro Brno-město a Brno-venkov od 7. do 13. března, které připravilo SVČ Lužánky. Více na luzanky.cz. Jen co nový rok začal, děti mají za sebou první pololetí ve škole. V poločase je potřeba si odpočinout, a tak jsou tu pololetní a brzy jarní prázdniny. Kde si je užít? V Brně a na horách celý týden, na výletě v Českých Budějovicích tři dny, nově také na Kluzišti Lesná. A jak? Hlavně zábavně! Se spoustou her, tvořením, tradičními a netradičními sporty, u květin v LUSKu, v divadle a dokonce na cestě kolem světa! Zaleťte na webové stránky včas, ať máte jisté místo na dnech plných zážitků.