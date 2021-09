Cosmic Blues Festival v Brně

Cosmic Blues Festival měl mít hlavní hosty britské The Animals, tento plán však zhavaroval, protože baskytarista The Animals - Roberto Ruiz onemocněl. Proto pořadatelé přesunuli festival o měsíc a bude se konat 26.9.2021 v areálu Zahrádka na Střeláku s kapacitou 500 lidí a s výhradně českým programem, kterému vévodí vynikající formace Bluessession s Olinem Nejezchlebou (ETC, Ivan Hlas trio, Marsyas..atd) a elitními muzikanty Ondřejem Konrádem, Jiřím Zelenkou, Pavlem Skálou a hostem na trumpetu Michalem Gerou, což je jeden z nejuznávanějších trumpetistů všech dob. V programu jsou bluesové lahůdky St. Johnny a Dobré ráno blues band, brněnší Band of Heysek a s názvem festivalu spřízněný Janis Joplin Revival.

Tohle bude top bluesové babí léto, a tak přijďte prožít Cosmic Blues Festival naplno. Čepovat se budou jiskrné Dalešice. Se vstupenkou na The Animals máte bonus 2 piva zdarma !

Program akce:

14.00 Band of Heysek (Brno)

16.00 St. Johnny (Praha)

17.30 Olin Nejezchleba a Bluessession (Praha)

19.00 Dobré ráno bluesband (Praha)

20.30 Janis Joplin Revival (Praha)