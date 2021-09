Dny evropského dědictví na hradě Bítov

Pro návštěvníky je připraven vstup ZDARMA na: II. prohlídkový okruh "Vstup do hradu" (prohlídka obou výstav, kaple, zahrady, nádvoří a expozici hradního pivovaru). Dále zdarma vstup na I. prohlídkový okruh pro organizované výpravy mládeže od 20 osob a pro děti do 15 let. Zdarma prohlídka IV. okruhu Hladomorna, mučírna, vězení bez průvodce.

Kdy: 18. 9. 2021–19. 9. 2021

9.00–16.00., hrad Bítov

PODROBNÝ BOHATÝ PROGRAM ZDE