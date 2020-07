Brněnské pověsti

Víte, proč se naše město nazývá Brno? Že obyvatele Líšně kdysi ohrožoval strašlivý drak? A že jeden šikovný truhlář před dávnými lety dokázal během jediného dne vyrobit kolo a dopravit je z jihomoravské Lednice až do Brna? Co všechno se může stát, když se za deštivého odpoledne setkají v brněnském hostinci tři pocestní, kteří už leccos zažili a mají chuť vyprávět? A že v tom bude ještě i nějaká čertovina, na to můžete vzít jed!

Monika Maláčová V rodné Praze strávil svá léta žákovská a studentská. Po maturitě na střední škole byl v roce 1965 přijat na Janáčkovu akademii múzických umění, kde absolvoval v roce 1969 rolí Jaga v inscenaci Shakespearova Othella v režii...

Pavel Doucek Narodil se v Hradci Králové a ve svém rodném městě vystudoval Střední textilní školu. Účinkoval v několika inscenacích v tehdejším Divadle Vítězného února (dnes Klicperovo divadlo). Hrál například Rogera v inscenaci hry...