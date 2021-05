Festival Divadelní svět Brno

Téma festivalu 2021: Nová perspektiva

„Vraťte se domů, buďte se svými blízkými,” zněl imperativ několika minulých měsíců. Kde však domov začíná a kde končí? Za dveřmi našeho bytu či domu? Nejsme snad doma i ve veřejném prostoru? V naší ulici, přilehlém parku či v divadle, do jehož hlediště pravidelně usedáme? Omezuje se domov na město či zemi, v níž žijeme? Nemůže pojmout celý kontinent, planetu…? A pokud nová nemoc dovede v řádu týdnů spojit obyvatele mnoha milionových asijských megapolí a českých vesnic a my pak dokážeme mezilidské vztahy i komunikaci několika kliknutími přenést do virtuálního prostoru, lze vůbec ještě o někom říci, že nám není blízký?

Zúžila celosvětová pandemie náš pohled na svět na okno vlastního bytu či monitor počítače nebo jej naopak závratným způsobem rozšířila? Jisté je, že perspektiva, kterou tato zkušenost otevřela, je nová a znejisťuje každého jednoho z nás i všechny společně množstvím otázek týkajících se podoby naší budoucnosti. Jsme ochotní tuto novou perspektivu přijmout a pustit se do hledání odpovědí? Začít zodpovědně zabydlovat naši budoucnost? Zdomácnět v ní?

