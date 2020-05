20. Filmový festival Fakulty informatiky Masarykovy univerzity tentokrát online! Ústředním tématem filmového festivalu je tento rok „Bez cenzury“. Toto téma se snaží reagovat především na neduhy současného globalizovaného světa prosyceného podlézavou korektností a tmářstvím. Absence cenzury znamená pro zúčastněné tvůrce uměleckou volnost, rozlet a plné vyjevení vnitřních světů. Jedině jejím odstraněním je tak možné plně vychutnávat každodenní plody života.

Datum konání festivalu je naplánováno na týden od 22. 5. do 29. 5. První festivalový den proběhne streamování všech filmových snímků. Ty budou následně zveřejněny a během následujícího týdne bude možné tyto nahrané filmy opakovaně shlédnout a následně pro ně hlasovat v divácké anketě. Na závěr bude festival slavnostně zakončen 29. 5. streamovaným vyhlášením vítězů všech sekcí. Přihlášené krátké filmy budou soutěžit celkem ve třech sekcích. První sekci bude posuzovat odborná porota a její vítěz se bude moci těšit na odměnu ve výši 15 000 Kč, peněžní ceny však získají i další čtyři příčky. V hodnocení druhé sekce budou moci participovat i diváci v podobě webového diváckého hlasování, kdy prvních pět filmů získá hodnotné věcné ceny a odměny od sponzorů. Poslední sekční výhrou bude cena generálního sponzora.

Něco málo o filmovém festivalu: Pokud bychom se měli podívat krátce do historie festivalu Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, tak od původního audiovizuálního projektu „Všech pět pohromadě,“ který vznikl k oslavám pátého výročí fakulty (1999), urazil už pořádnou cestu. V začátcích studentské snímky z přelomu milénia (i přes velké nadšení tehdejších studentů) neměly potřebnou technickou kvalitu, vznikl univerzitní kurz Multimediální elektronické publikace. Ten se následně proměnil do současných Základů filmové řeči a do Produkce audiovizuálního díla.

Během jednoho až dvou semestrů si tak nově studenti mohou pod odborným vedením vytvořit svá filmová díla. A to zcela komplexně. Ať už je lákala práce s kamerou, psaní scénáře či produkce a střih. Vůbec první Filmový festival tak představila Fakulta informatiky v roce 2001. Kontaktní osoba: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D tel.: 549 496 966 sojka@fi.muni.cz