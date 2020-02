Svátek všech zamilovaných bude v Kabinetu vypadat trochu jinak. Do Brna se po dlouhé době vrátí legendární ambasadoři dekadence, hedonismu, provokace a pokleslého vkusu – Vanessa.

Tahle EBM kapela proslula na pražské scéně devadesátých let jakožto jeden z prvních výrazných elektronických projektů. Pro mnohé jejich jméno personifikuje tehdejší uvolněnou atmosféru, kdy jste na parties v hlavním městě mohli zažít prakticky úplně všechno. Songy jako Prokopat se ven nebo pozdější Fízl na speedu se staly hymnami celé EBM scény a kolem Vanessy se vytvořil kult, který trvá dodnes.

Kapela konec roku 2019 ohlásila zmrtvýchvstání a release sedmé řadové desky Ghost City. „Vypadá to, že to bude nejtemnější album, jaký jsme kdy udělali. Desky ze začátku 90. let proti tomu zněj jak dětský rozpočítávačky. Zlo, nenávist, sebenenávist, opovržení, ironie, zesměšňování...kde se to v nás bere? Asi nějaká krize identity. Měníme se pořád k horšímu. Máte se na co těšit“, říká k nové desce frontman Samir Hauser. Ten je nejen ústřední postavou Vanessy, ale také jedním z členů projektu Bruno Ferrari a bývalým „principálem“ (nechvalně) proslulého Kabaretu Zlatá kozačka. Do očí širší veřejnosti se Hauser zapsal satirickou volební kampaní (jež v programu hlásal stavbu největší mešity v Evropě apod.) a společně s celou Vanessou i velmi propíraným šňupáním kokainu z Bible v přímém přenosu ČT.

Přijďte se na vlastní oči přesvědčit, co si tito enfants terribles na Sv. Valentýna připravili pro Kabinet MÚZ.