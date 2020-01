The Simon & Garfunkel Story v Brně

„Více už se originálu přiblížit nelze,“ Theatre Weekly

Představení z londýnského West Endu, které už viděly statisíce diváků ve více než 50 zemích po celém světě. Nenechte si ujít kritiky uznávanou show o dvou mladících z Queensu v New Yorku, kteří se stali nejúspěšnějším folkrockovým duem všech dob.

S živou kapelou a zpěváky se vydáte do 60. let, kde zazní všechny jejich hity, jako jsou „Mrs. Robinson“, „Bridge over Troubled Water“, „Homeward Bound“, „Scarborough Fair“, „The Boxer“, „The Sound of Silence“ a mnoho dalších. Hudba a dobové projekce budou vyprávět příběh mapující skromné začátky dvou spolužáků i jejich cestu k neuvěřitelným úspěchům (přes 100 milionů prodaných alb, 10 cen Grammy, Rock’n’rollová síň slávy…). Po dramatickém rozchodu v roce 1970 příběh vrcholí jejich slavným setkáním v Central Parku v roce 1981 před více než půlmilionem fanoušků.