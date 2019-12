Ráj - Městské divadlo Brno

Osudová komedie - 3. díl hudební trilogie/ fantasy muzikál

Existuje jedna nádherná myšlenka, která uvádí, že jedinou možností, jak se domluvit s bytostmi, které nás navštíví z vesmíru, bude hudba. Úžasná představa…

Volně na sebe navazující trilogie hudebního skladatele Zdenka Merty a libretisty a režiséra Stanislava Moši, obnášející tři díly – Peklo, Očistec a Ráj, bude završena příběhem z blízké budoucnosti. Oba autoři (kromě muzikálové féerie Sny svatojánských nocí) stavěli vždy na svých originálních příbězích, které měly za hlavní téma v různých podobách nejmocnější lidský fenomén – lásku.A nebude tomu jinak ani v tomto strhujícím příběhu velké lásky, v němž náš svět ovládnou dva nelidské fenomény – novodobé technologie a záhadná mimozemská civilizace, která se v našem světě orientuje pouze za pomoci námi vytvořené umělé inteligence – tedy počítačů.

Hlavní lidskou postavou příběhu, který se odehrává čtyřicet let poté, co na naší zemi došlo k záhadné katastrofě a lidstvo se ve svém vývoji ocitlo celá staletí zpět, je Ruden, zestárlý muž, kdysi brilantní klavírní virtuóz, který se potkává s chlapcem, jenž v troskách města náhodou objeví funkční klavír. Chlapec, nesoucí jméno Malej, se do toho záhadného nástroje zamiluje a s nadšením i s velkou Rudenovou pomocí se jej v průběhu svého dospívání naučí ovládat. A není mezi mladými sám, kdo svůj talent zúročí v umění, jež nás lidi od nepaměti fascinuje. Malej je uhranut krásou a uměním mladinké tanečnice Oré. Jejich láska je však ve světě, zničeném roboty a čím dál víc ovládaném mimozemskou civilizací, téměř nemožná. Avšak… ale to už bychom z původního příběhu prozradili více, než by bylo vhodné.