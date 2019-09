Vernisáž: Ivan Langer - Sochobásně | Brno

Ve čtvrtek 26. září 2019 od 18.00 hod. odstartuje Ivan Langer veřejnou vernisáží ve Schrott Gallery (Křenová 291/10) brněnské uvedení své putovní výstavy „Sochobásně“. Skulptury, které v unikátní 3D formě ztvárňují nejzásadnější texty a glosy z Langerovy poslední knihy, budou následně v galerii přístupné široké veřejnosti do 7. října 2019. Brno je v pořadí pátou zastávkou „Sochobásně TOUR 2019“, která v letošním roce zavítá do celkem 7 lokalit (kromě Brna také do Ostravy, Jihlavy, Karlových Varů, Plzně, Zlína a Prahy).