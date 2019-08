Lenny - Lovers Tour - Fléda - 5.11.2019 v 20:00

Lenny představí songy z desky Hearts, která získala 5 Andělů, ale i nejnovější písničky z chystané druhé řadovky.

Lenny je originál, který na české hudební scéně působí jako zjevení. Písničkářka, klavíristka a skladatelka na sebe poprvé upozornila debutovým EP „All My Love“, se kterým nadchla fanoušky napříč všemi generacemi, a bylo také zařazeno na 5. místo dvaceti nejlepších alb roku 2013. Následovalo EP „Fighter“, které potvrdilo, že je právem považována za talent, který v Česku dlouho nebyl.

Na klubovém tour s debutovým albem Hearts byla všechna místa vyprodaná. Za album Hearts Lenny získala nominaci na Cenu Apollo. V roce 2016 byla též nominována v kategorii Zpěvačka na hudební cenu Žebřík a v celkem čtyřech kategoriích na cenu Anděl. Z těchto čtyř nominací proměnila všechny, a to v kategoriích Album roku (Hearts), Skladba roku (Hell.o), Zpěvačka roku a Videoklip roku (Hell.o). Rovněž převzala žánrového Anděla v kategorii Rock & Pop