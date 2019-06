Mezinárodní pěvecký festival Lomnice

Festival, který vezme dech a nadchne každého návštěvníka. V úžasném prostředí malebné obce skryté mezi kopci Podhorácka nedaleko Brna se odehraje svátek zpěvu a hudby, jehož atmosféra vás vtáhne. Koncerty na historickém náměstí a kostele jsou každoroční součástí tohoto mezinárodního festivalu.

Pro zájemce o zpěv je festival známý jako Letní sborová dílna. Sjíždějí se sem zpěváci z celé republiky, aby se učili od špičkových lektorů. To, co společně vytvoří, pak předvedou na neopakovatelném závěrečném koncertu 6. července. Součástí je hudební večer tzv. LSD Fest. Vystoupí zde hosté festivalu, a to stylové rokenrolové seskupení The 6 Fireballs, dále romská kapela Feri and the Gypsies, kteří hrají různé žánry křížené s balkánskými rytmy a na závěr projekt Develooper, audiovizuální show nositele Českého lva za hudbu k filmu Hastrman Petra Wajsara. To vše v pátek 5. července. Čeká vás i zajímá gastronomie a zejména pivo z místního pivovaru Genius noci.