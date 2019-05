Slavnosti piva - Brno

Od čtvrtku 16. května do soboty 18. května proběhne na koupališti Riviéra národní prodejní přehlídka oceněných piv z odborných pivovarských soutěží. Těšit se můžete na více jak 25 velkých pivovarů a řemeslných minipivovarů, na národní prodejní přehlídku piv z odborných soutěží České pivo, PIVEX a Jarní cena českých sládků, na akce a soutěže a další bohatý program. Ve fan zóně se budou také promítat české zápasy MS v hokeji na velkoplošné obrazovce.

Vstupné:

60 Kč ZÁKLADNÍ JEDNORÁZOVÉ VSTUPNÉ OSOBA / DEN

40 Kč pro studenty brněnských univerzit po předložení platného ISIC průkazu

zdarma – senioři od 65 let, děti do 15 let (jen v doprovodu dospělé osoby)