Výstava v Křížové chodbě Nové radnice v Brně, Dominikánské nám.1

O TÓNECH BAREV A BARVÁCH TÓNŮ, O ŘEČI PROPORCÍ I ŘEČI SLOV

– z malířského díla Vladimíra Vašíčka k výročí jeho narození (100 let) a k blízkým jubileím hostů, ač vlastně všichni domácími:

Václava Kaprála (130 let), Josefa Poláška (120 let), Bohumila Turečka (120 let), Ivana Jelínka (110 let), Vítězslavy Kaprálové (105 let), Vlastimila a Věry Lejskových (atd.) i samotné Nové radnice (85 let od přestavby).

Vedle výtvarných a architektonických budou připomenuta také díla literární a slyšitelně i hudební.

Uctěte jubilanty návštěvou výstavy a zájmem o jejich dílo i mimo ni – ať už zájmem existujícím anebo novým – pro takový začátek pověřte jmény aktérů třeba internet anebo se nechte rovnou provázet touto interaktivní pozvánkou:

http://art.vasicek.contact.sweb.cz/Brno_6.2019.htm

Výstava probíhá od 4.června do 30.června 2019, úterý – neděle, 10 – 18 hod., vstupné dobrovolné formou DMS na tel.č. 87777 (DMS KRTEK 30) ve prospěch Nadačního fondu dětské onkologie Krtek v Brně.