Silvestrovský ohňostroj - Josefov

Srdečně Vás zveme na tradiční SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ 31. prosince 2018 v 19.00 hodin.

Vemte si rači brýle, najlapší budú svářecké a možná rači svářečskú kuklu, protože uvidíte, co ste eště neviděli a vidět už nemosíte a take ať Vám nenapadá neco do očí. Jo a vemte si aj špunty do uší, ať neslyšíte, co byste slyšet nechtěli. Klidně si vemte aj déšníky, kdyby na Vás z hospody spadl nejaký ten pyroman, hasič, starosta nebo jiný výlupek. Vemte si pálenku na vypláchnutí krku. Kdyby Vám v něm mělo vyschnút, tož sa vás budeme snažit obejít a eště Vám mimo ohňostroja budeme nalévat svařák a bude aj čaj.

Strach mět nikdo nemosí, bacha na nás všeckých bude dávat sám císař Josef II.