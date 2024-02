Další vstupenky do divadla

Na předposlední den v roce je potřeba pořádné vzrůšo! Vše připravit a naladit na ten poslední, abychom měli co nejpříjemnější vstup do dalšího roku. Ve spolupráci s Crazy Cabaretem jsme si pro vás připravili to nejlepší, nejzábavnější, nejkrásnější, abyste si s námi mohli zavzpomínat, co jsme všechno spolu v roce 2024 prožili. Bude se:

– zpívat

– tančit

– soutěžit

– vzpomínat

– ochutnávat

– popíjet

– a mnohem víc

Oslavte s námi předposlední den v roce ve velkém stylu, vyfikněte se a nalaďte se na silvestr! Crazy Cabaret vám přeje šťastný vstup do roku 2025 a těší se na další setkání pod střechou Cabaret des Péchés. Těšíme se na Vás

Tým Cabaretu

Více informací o akci OPEN GALA - The Best of Crazy Cabaret