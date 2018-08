Flamenco - Palabra Y Gesto

Komunikace je životně důležitá pro každého člověka. A právě z tohoto předpokladu vychází představení “Palabra y gesto”, které rozvíjí základní linie tohoto konceptu.

Jedná se o představení bez dějové osy vychází z konverzace mezi zpěvem (slovem) a tancem (gestem), a to v rámci společného jazyka: flamenca. Někdy se tak děje s laskavostí, pomalu a mírně, jindy zas vášnivě a se žhavou zběsilostí, ale vždy ve vazbě na tuto jedinečnou a přetrvávající potřebu člověka : potřebu komunikovat.

Prostřednictvím jazyka, který je flamencu vlastní, se proniká od jeho tradičnějších sfér až do těch nejpokrokovějších. Vnímáme zde výbušný tanec a pak najednou zas jakési interní tančení, které cítíme pod kůží. A to vše při hlubokém respektu ke klasickým tanečním figurám, které se propojují se svébytným moderním projevem, a to za přetrvávající rovnováhy, která má umožňovat žádoucí vzájemnou konverzaci.