Iren Stehli / Druhý život

Okupace Československa armádami „spřátelených“ vojsk roku 1968 rozpoutala mimo jiné i masivní vlnu emigrace. Tisíce Čechů a Slováků sebraly odvahu a udělaly velký krok do neznáma, aby mohly žít důstojně a svobodně. Jak dnes, po padesáti letech, vnímají svoji identitu lidé, kteří si za svůj druhý domov zvolili Švýcarsko? Jakými cestami se odvíjely jejich osudy? Jaký vztah mají dnes ke své původní vlasti? To jsou otázky, které si klade česko-švýcarská fotografka Iren Stehli. Její portrétní fotografie pětadvaceti osobností budou orámovány doprovodnými texty, které nechají diváky nahlédnout hlouběji do jejich příběhů. Výstavu doprovodí dokumentární snímek švýcarské režisérky a studentky FAMU Fiony Ziegler. Tento putovní projekt vznikl ve spolupráci se Švýcarským velvyslanectvím v České republice. Brněnská výstava v Domě umění bude třetí zastávkou na jejím putování po českých a moravských městech.