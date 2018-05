Muzejní noc - Moravské zemské muzeum Brno

Rok 2018 je pro celou zemi mimořádný – slavíme významná jubilea spjatá s českou státností. Také v Brně se budou konat tematické oslavy a právě Muzejní noc poskytne jednu z příležitostí, kdy mohou lidé navštěvovat kulturní instituce a dozvídat se zajímavosti o české historii, umění, vědě či vzdělávání. Samozřejmostí budou i doprovodné programy – koncerty, výtvarné dílny, komentované prohlídky výstav a další. To vše za příjemné večerní atmosféry květnové soboty. Expozice muzeí a galerií se otevřou tradičně v 18 hodin a návštěvníci jimi mohou procházet až do půlnoci.

18 – 24 H - Zapište si 19. květen do svých diářů – těšíme se na vás!

Program Biskupský dvůr

Jednorázové vstupné v ceně 20 Kč umožňuje během Brněnské muzejní noci vstup do všech brněnských objektů MZM s výjimkou Paláce šlechtičen. Předprodej vstupenek od 1. 5. 2018 na všech pokladnách MZM (volný vstup pro držitele karty ZTP a pro děti do 130 cm). Po dobu trvání akce jsou otevřeny všechny stálé expozice, krátkodobé výstavy a prodejny suvenýrů.

Poslední vstup ve 23.30

STÁLÁ EXPOZICE

Fauna Moravy

Akvárium sladkovodních ryb

Mendelianum – Atraktivní svět genetiky

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

Toulky přírodou Moravy. Hmyz mizející a přicházející

PROGRAM

18:00 - 21:00

Houbářská poradna

odborné určení vzorků hub, malá výstava akuálně rostoucích hub

18:00 - 21:00

Mechová poradna

odborné určení vzorků mechů, vzorkovník častých druhů mechů

18:00 - 21:00

S Mendelem v laboratoři aneb co Johan netušil

Možnost vyskoušet si práci ve virtuální laboratoři pomocí interaktivní tabule, Mendelanium

18:00 - 24:00

Občerstvení

v Biskupském dvoře

18:30 - 21:30

Mr. Swing

nádvoří Biskupského dvora

19:30 - 21:30

Mendelianum

komentovaná prohlídka expozice

19:30 - 21:30

Mendel neustálá výzva

promítaní filmu, Mendelianum

21:30 - 23:00

Kaple s renesančními freskami

mimořádně zpřístupněná

Doprava

Doprava na mimořádných autobusových linkách A, B, C, D, E, F, G, H je zdarma.

Vybrané spoje jsou zajišťovány nízkopodlažním vozidlem (spoje označené symbolem). Platí jen v sobotu 19. května 2018.

Hlavní stanoviště všech linek je u parku na Moravském náměstí. Pro nástup do vozidel linek C a H v nástupní zastávce Česká bude s ohledem na omezenou kapacitu příslušných muzeí vyžadováno předložení bezplatné jízdenky – místenky, které bude možno vyzvednout od 16. května na informačním stánku Brněnské muzejní noci na Náměstí Svobody. Místenky budou vydávány v počtu maximálně 5 ks/osoba/spoj a jen do vyčerpání stanovené kapacity autobusu. Tyto linky nebudou operativně posilovány!