Noční prohlídka Zoo Tábor

Kdy je zoologická zahrada nejaktivnější? Mnoho zvířat ožívá až se západem slunce. Rozhodli jsme se našim fanouškům ukázat ZOO Tábor, jak ji normálně vidět nemohou. Ve 21:00 bude zahájena speciální večerní prohlídka zoo s odborným výkladem. Užijete si tedy ZOO ve všech barvách.

– počet účastníků je omezen – registrace nutná

– u této akce je standardní vstupné, viz ceník

– zahájení v 21:00

– sraz u vchodu do ZOO Tábor

– doporučujeme účastníkům se vybavit baterkou nebo jiným zdrojem světla, pokud by se prohlídka protáhla.