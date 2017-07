Ekompilace v Prachaticích

Hudební projekt Ekompilace letos proběhne již po páté. Návštěvníky čeká šest jednodenních festivalů s doprovodným programem na podporu třídění odpadu a další edice stejnojmenného CD.

Letošní ročník Ekompilace nabídne opět výběr mladých a progresivních kapel, které nahrály v domažlickém studiu Franz Kavkaz vždy dva autorské songy na kompilační cd. Vše doplní písně od Thoma Artwaye a kapely Wohnout. Letos jsou do projektu spojujícího podporu třídění odpadu s hudbou zapojeny tyto skupiny:

All These Memories, El`Brkas, Head Down, Homer Street, Megaphone a Nixon Lads.