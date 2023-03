Pokračování legendární Hudby Praha

V roce 2015 se skupina Hudba Praha rozštěpila na dvě části. Kytarista Vladimír Zatloukal spolu s několika dalšími původními členy Hudby Praha včetně svého mladšího bratra Bohumila Zatloukala založil Hudba Praha Band.

Charakteristický souzvuk kytar bratří Zatloukalů, zakládajících členů skupin Jasná Páka a Hudba Praha, doplněný dunivou basovou kytarou Jirky Jelínka je zárukou původního soundu kapely. Sestavu doplňují frontman Zdeněk Hnyk, jehož hlas můžete znát z vysílání pražského Radia 1, bubeník Tomáš Stloukal, vokalistky Daniela Litváková a Jamajka Koblicová, dlouholeté opory Hudby Praha. Na saxofon hraje Jakub Douda.

V listopadu 2021 vydalo Warner Music debutové album Barevný sny, kam kapela zařadila novinky, které vznikly v uplynulých letech a skladby, které už fanoušci znají v koncertním provedení (Barevný sny a Někdo jde bytem), a dvě „pákovky“, které nebyly nikdy natočené ve studiu (Nech toho, nech toho a Miláčku): „Seřadit a vymyslet pořadí tak, aby to všechno dávalo smysl, je tak trochu Rubikova kostka. Nakonec se, doufám, vše povedlo. Střídání všech možných hudebních poloh je někdy až překvapivé – a to je přesně to, o co nám šlo,“ přibližuje album Bohumil Zatloukal. (recenze včetně poslechu)

Hudba Praha band hraje největší hity Jasné páky a Hudby Praha jako Zákon o zachování energie, Špinavý záda, Pal vocuď, Cizej chlap, Holka Tonka, To tak, Marihuana, Máma táta, Můry, Lunapark