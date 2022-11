Religion night tour

Srdečně vás zveme na RELIGION NIGHT Propojení zásadních formací elektronické/gotické hudební scény z počátků 90" let Exclusivně naposledy vystoupí Petr Kučera s projektem "ENIEL", které v příštím roce oslaví 30 let od vydání svou obsáhlou reedicí. To samé platí o projektu "DÉVA" Dušana Vozáryho. Jeho vystoupení (která budou také na dlouhou dobu poslední), budou jedinečné i v tom že se v průběhu k němu připojí i jako host Petr Kučera a i část formace Jerusalem v čele s Honzou Dvořákem. Kapela Jerusalem slaví 30 let od vydání své desky V Kruhu kterou odehrají celou. Nezapomenouu ale ani na novějsí písně z alba Tajná Zahrada. Koncertní věčer bude doplněn o hosta ktery vystoupí se svým programem. Pe3Vax video DJ set DJs MIRAGE (synth pop, new wave, ebm, dark, gothic)

Vstupné 300 Kč (předprodej) / 350 Kč na místě