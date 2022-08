Les zvířátek v Českých Budějovicích

Království zvířátek otevře své brány dětem 3. 9. 2022 od 8.30 do 11.15 hodin. (od 8.30 do 11.15 je možno vyrazit na trasu). Zvířátka budou především v kostýmech. Těšit se můžete na Medvídka Míšu, Chase z Tlapkové patroly, Asterixe a Obelixe, Lištičku a ježka, Křemílka a Vochomůrku, Mickeyho a Minnie, atp. A taky na klíšťata a komáry v neomezeném počtu. Děti dostanou na začátku mapku a vydají se spolu s rodiči na cestu. Na konci pro každé dítě sladká odměna. Vhodné pro děti 0 - 8 let. Horní hranice není závazná - hravé úkoly pro menší děti.

Místo konání: Les u sídliště Máj, ČB, Zastávka autobusu č. 7 Ant. Barcala. (GPS: 48.9837092N, 14.4307686E) Vstupné: Předprodej: od 90 Kč/dítě, od 90 Kč/dospělý (děti do 1,99 let zdarma bez rezervace) Na místě: 110 Kč/dítě, 110 Kč/dospělý (děti do 1,99 let zdarma bez rezervace) Prodej vstupenek zde: bit.ly/3PTlQD8