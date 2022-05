Přes 190 tanečníků z celé České republiky zavítá o víkendu 20. - 22. května do píseckého Kulturního domu na Otevřené mistrovství České republiky v Line dance. K vidění budou kategorie od začátečníků po kategorii Intermediate, párové choreografie, týmy a další. Mezi divácky oblíbené patří také dvě speciální kategorie Mini pro děti do 6 let a Generační pro děti s rodičem nebo prarodičem. Pro veřejnost jsou připravené workshopy, které povedou zahraniční lektoři ze Švédska, Španělska, Německa a Holandska. OMČR v Line dance pořádá každoročně TCS Louisiana Písek ve spolupráci s Českou asociací Line dance a Centrem kultury Písek za podpory města Písek. Záštitu převzala starostka města Písek paní Eva Vanžurová.