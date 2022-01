Přednáška

ONDŘEJ VLK

ČESTICE zámek čp.1

19.2.2022 od 20:00

Bez zkušeností do do Mongolska na motorce? Je to sice bláznivý, ale všechno jde, a když má člověk sen a touhu, tak se to dá zvládnout! 72 dní přes horské průsmyky v Gruzii, Kazažskou poušť, po Afgánské hranici až za koňmi v Mongolsku. Přijďte si poslechnout vyprávění o 20 332 kilometrů dlouhé cestě za štěstím a hledáním naprosté svobody. Velkoplošná projekce občerstvení zajištěno!

Kapacita sálu je omezena a tak doporučujeme návšťevníkům si místo zarezervovat na tel.607600689

Během přednášky je možné zakoupit Čestický med přímo od včelaře!

Více zde: https://www.facebook.com/Cesticky.med

Na čepu bude světlý ležák Hulvát 11° a ten stojí za návštěvu!

Partner akce:

Pivovar Hulvát Truskovice

Městys Čestice

Burza Tchořovice

Pellwood výroba bubenických paliček