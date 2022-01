Masopustní zabijačka

Přijďte si užít masopustní veselí a vychutnat atmosféru tradiční zabijačky v sobotu 19.2.2022 od 9 do 16 hodin na loveckém zámku Ohrada. Vystoupení masopustních maškar v doprovodu Řeznické kapely ve třech vstupech od 11 do 15 hodin. Zabijačkové pochoutky, řemeslné stánky, ukázky textilních technik, výroba kraslic madeirskou technikou, drhání, drátkování, výroba textilních figurek, tvořivé dílny, malování na obličej. Otevřena expozice rybářství. To vše pro Vás připravilo Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství na nádvoří zámku Ohrada. VSTUP ZDARMA