Vánoce v čokoládě

Jaké by to byly Vánoce bez čokolády? Víte, že zdobení stromečku čokoládovými figurkami je ryze českou specialitou? Výstava vás zavede do historie této pochoutky. K vidění budou ukázky obalů, plechovek a krabiček od čokolád, porcelánu k jejímu servírování, staré vánoční kolekce a řada dalších zajímavostí.

doprovodný program (lidová řemesla, koncert, zpívání koled v muzeu aj.)

