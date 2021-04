Burza a farmářské trhy - Hodonice u Bechyně

Co je to burza?

V našem významu se jedná o trh pod otevřeným nebem, kde se setkávají lidé se zájmem o specifický druh zboží. Obvykle se jedná o použité předměty sběratelské nebo historické hodnoty.

Paleta nabízených předmětů je velmi pestrá a vždy záleží na tom, jací prodejci na akci přijedou. Každá burza je tak originální a můžete se na ní znovu setkat s něčím, co jste třeba měli doma za svého mládí a už jste ani nedoufali, že by se to někde dalo znovu sehnat.

Co můžete na burze najít?