Online - Kalhotková pravidla aneb jak s dětmi mluvit o sexu

Děti potřebují od 4 let pravdivé a vhodně podané informace o své sexualitě. Mluvit o ní je důležité, normální a potřebné v každém věku. Diskuze s dětmi jsou základem pro budování důvěry rodič-dítě. Učíte-li děti komunikovat a odstraňovat mýty a tabu, pomáháte jim budovat jejich přirozený vztah k sexualitě a intimitě.

Na téma dětské sexuality si s námi bude povídat Eva Nováková, lektorka výchovy ke zdravé a zodpovědné sexualitě, autorka projektu Mluvte s dětmi a on-line kurzu Eda a Ela (alias Kalhotková Pravidla).

Témata, která probereme: Kdy a jak začít s dětmi mluvit o sexualitě? Jak reagovat a odpovídat na dotazy dětí? Jaká je role otce a matky v sexuální výchově dětí? Dítě vyrůstající s jedním rodičem. Jak s dětmi mluvit o přátelství a lásce? Co je to "být chlapcem" a co je to "být dívkou"? Jak s dětmi mluvit o sexuálním zneužívání? Ví o sexu dítě víc než rodič?