Královský maraton města Písku

Tento unikátní závod se poběží převážně podél zlatonosné řeky Otavy. Běžíme i po nejstarším kamenném mostě v České republice. Nejedná se o městský závod, ve městě se běží jen menší část.

Z větší části se běží na stezkách v lese, nebo podél břehu řeky.

Start a cíl závodu a předávky štafet probíhají na městském sportovním okruhu – jako kdysi běhával pan Zátopek – pěkně na ovále :-)

Poběžíme podél řeky až na nejstarší český Kamenný most v Písku. Kvůli změně trasy jsme museli posunout otočku na ne úplně dobré místo. Dbejte, prosím, vyšší pozornosti na Vaši bezpečnost.

Občerstvovací stanice je umístěna v prostoru cíle a u restaurace U Smetáka.

Časový program:

08:00 zahájení prezentace

10:00 start maratón

10:10 start dětských závodů (3 kategorie, předškoláci 50m a školáci do 10 let 400 m, školáci 11-15 let 800 m) poté vyhlášení

11:30 start 5 km běhu (Charitativní běh k 20.výročí Mamma HELP)

12:30 start půlmaratón

13:30 start čtvrtmaratón

15:00 vyhlášení výsledků