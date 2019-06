Edenium 19

Svět, jak jej znáš skončil hluboko pod nánosem radioaktivního spadu. Z lidské civilizace zbyla jen hrstka jedinců, která je vydána na pospas nehostinné pustině. Den co den čelí přeživší vysoké radiaci, hladu a všudypřítomné zkáze. Zajistíš přežití své skupiny i v takovýchto podmínkách?



Na začátku hry odevzdáš své věci organizátorům (kromě oblečení) a budeš zavezen spolu s tvým týmem neznámo kam, kde dostaneš mapu oblasti spolu s vyznačenými body, kde se nacházejí zásoby, jídlo, radiologátory atp. Zde je možné najít, po splnění úkolu, například potraviny, pití, herní zbraně, předměty důležité věci pro přežití (a to včetně některých věcí, které vám byli na začátku odebrány). Bude čistě na rozhodnutí vašeho týmu, co je pro vás prioritou, jestli se najíst, vyléčit člena týmu nebo dosáhnout svého herního cíle. Po dobu dvou dní budete čelit nástrahám pustiny, radioaktivnímu prostředí a plnit nejrůznější úkoly. Důležitým faktorem je i interakce mezi týmy (obchod, vyjednávání nebo boj). Každá vaše akce může zvýšit stupeň vašeho ozáření a pokud tvůj dozimetr dosáhne kritických hodnot, padne na tebe některý z efektů radioaktivity a omezí tvé putování. V kritickém případě tě může radioaktivita paralizovat a ty zůstaneš závislý na pomoci tvého týmu.



Zařaď se 12.-14. července mezi "šťastlivce" a ukaž, že máš dostatek kuráže k přežití apokalypsy a všeho co po ní následuje!