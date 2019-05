100 let Jihočeského divadla / Kabinet zázraků

Jihočeskému divadlu je v tomto roce 100 let, ale nejen to, historická budova Jihočeského divadla slaví 200 let, Malé divadlo 70 let, opera a balet 60 let samostatnosti souborů. Dostatečně dobrý důvod k tomu, aby Vás Jihočeské muzeum přizvalo do tohoto uctívaného i zatracovaného světa komediantů a jejich zázraků...