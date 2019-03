Mezinárodní den památek - České Budějovice

Mezinárodní den památek bude v sobotu 13. dubna 2019. „Letos je program věnován tématu Českých Budějovic na prahu třicetileté války aneb co tu zanechala renesance. Opakovat se budou oblíbené komentované prohlídky v radnici, vodárenské věži a na dalších místech. Zpřístupněno bude hned několik památek, kam se mohou vypravit celé rodiny i jednotlivci. Výjimečně po mnoha letech se zájemci mohou podívat do zrekonstruované solnice na Piaristickém náměstí, nebo třeba do Zátkova domu v Krajinské č.41 či do nárožního domu v Kanovnické č. 2.

Připraveno je také devět přednášek ke zvolenému tématu. Myslím, že milovníci památek mohou prožít velmi zajímavý den. Počasí neovlivníme, a tak si můžeme všichni jen přát, aby bylo snesitelné a sluníčko bereme jako významný bonus,“ říká náměstek primátora Tomáš Bouzek.

