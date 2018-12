Vánočně nasvícená Zoo Hluboká nad Vltavou

Přijďte si zkrátit zimní večery do netradičního prostředí. Magická atmosféra tisíců žároviček Vám ukáže zoo zase úplně jinak než po zbytek roku. Již téměř po celém areálu zoo Vás provedou světýlka a nakonec se zahřejete výborným punčem. Využijte v tyto dny prodloužené otevírací doby a přijďte se svými blízkými zažít lehce mrazivou procházku do zoo. Pokladna bude otevřena každý den do 18:00, v areálu můžete pobývat do 18:30. Tato otevírací doba neplatí 24.12.2018.