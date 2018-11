Nenechte si ujít Táborské Vánoce.

Program:

pátek 30. 11. / 17 hodin / Žižkovo náměstí

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU s pozváním na vánoční punč

Hraje venkovská dudácká kapela BEDRNÍK. ADVENTNÍ ANDĚLÉ a JEŽÍŠKOVA POŠTA vám pomohou splnit vaše přání. Účinkuje: Art Prometheus a Divadlo Studna.

sobota 1. 12. / 15.25 hodin / nádraží ČD

MIKULÁŠSKÁ JÍZDA

Jízda pro rodiče s dětmi historickou lokomotivou „BOBINKA“ po nejstarší elektrifikované trati Tábor - Bechyně za doprovodu Mikuláše, anděla, čerta a nadílkou pro děti. Odjezd z Tábora v 15.25 hodin, odjezd z Bechyně v 18.26 hodin. Ceny jízdného (zpáteční) 100 Kč, děti 6-15 let 50 Kč, do 6 let 25 Kč. Prodej na místě.

Pořádají České dráhy ve spolupráci s městem Tábor.

3.–23. 12. / náměstí T. G. Masaryka

VÁNOČNÍ ATMOSFÉRA S ADVENTNÍMI STÁNKY NA NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA

Náměstí budou po celý advent zdobit nejen stánky a slaměný betlém, ale i VÁNOČNÍ STROMKY TÁBORSKÝCH ŠKOL.

středa 5. 12. / 17 hodin / Žižkovo náměstí

ČERTOVSKÝ REJ S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU

Čertovský zábavný program pro malé i velké hříšníky s tradiční nadílkou od Mikuláše.

STAROČESKÝ VÁNOČNÍ TRH

Přijďte si užít atmosféru staročeských Vánoc, bohatý kulturní program, zvířátka a tradiční uměleckořemeslnou výrobu.

sobota 8. 12. / 9–18 hodin / Žižkovo náměstí

Účinkují: kapela Péro za kloboukem, staročeská hudebně komediantská kapela KONTUŠOVKA

VÁNOČNÍ POHÁDKOVÝ KOLOTOČ pro děti, dětské vánoční dílničky, NEBEŠTÍ ANDĚLÉ

17 hodin CO SE DĚLO O VÁNOCÍCH – vánoční příběh - účinkuje: potulné loutkové divadlo Já to jsem Víti Marčíka.

neděle 9. 12. / 9–16 hodin / Žižkovo náměstí

Účinkují: kapela STAROPRAŽŠTÍ PARDÁLOVÉ, zpívající a hrající ANDĚLÉ, historický kolotoč našich babiček, vánoční ladovské postavy a velbloudi

15 hodin NAD BETLÉMEM SVÍTÍ HVĚZDA – klasický vánoční příběh o putování Josefa a Marie do Betléma

Účinkuje: Divadlo eMILLION

neděle 9. 12. / 17 hodin / Střelnice

ZKOLEDUJ SE!

Adventní charitativní koncert, kde herci společně s dětmi ze základní školy náměstí Mikuláše z Husi zazpívají tradiční i nové české koledy.

Výtěžek koncertu putuje na podporu spolku Za práva zvířat. Účinkují: Petr Vaněk, Martha Issová, Ondřej Nosálek, Magdaléna Borová, Jan Meduna, Adéla Petřeková, Petra Kosková, Richard Fiala.

Přijďte se zkoledovat s námi!

středa 12. 12. / 18 hodin / náměstí T. G. Masaryka

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

Osmý ročník celostátní akce pořádané regionálním Deníkem, který spojí tisíce lidí na českých a moravských náměstích. Zveme všechny Táboráky, abychom společně zazpívali známé koledy v předvánočním čase. Účinkují: skupina Sklepmistři (Tábor).

středa 12. 12. / 10 hodin / sál Hotelu Dvořák

ADVENTNÍ POSEZENÍ PRO DŮCHODCE

Tradiční vánoční akce pro táborské seniory s programem a občerstvením. Účinkují: Jihočeská kapela Keramička, NAĎA VÁLOVÁ - vánoční písně v podání šansonové zpěvačky. Vzhledem k omezenému počtu míst je třeba zakoupit lístek v hodnotě 20 Kč v předprodeji od 3. prosince v Infocentru Město Tábora, Žižkovo

náměstí 2. Pořádá město Tábor ve spolupráci s G-centrem Tábor.

čtvrtek 13. 12. / 19 hodin / kostel sv. Filipa a Jakuba

Česko-slovenský adventní koncert k stému výročí založení republiky

JAROSLAV DVORSKÝ A JAKUB PUSTINA

Program je složen z nejkrásnějších operních árií a duet z Prodané nevěsty, Rigoletta a dalších. Účinkují: Jaroslav Dvorský - tenor, Jakub Pustina - tenor, Marta Vašková - klavír. Vstupné: předprodej 200 Kč, na místě 250 Kč. Předprodej vstupenek začne 3. 12. v Infocentru Město Tábora, Žižkovo náměstí 2.

pátek 14. 12. / 18 hodin / kostel s. Filipa a Jakuba

Charitativní VÁNOČNÍ KONCERT ROTARY KLUBU Tábor

Účinkují: hudební ansámbl QUODLIBET (Pavla Janková Kohelová - zpěv, Jaroslava Tkadlecová- flétna, Petr Novotný- kytara, Jiří Sycha - housle, Milan Kohel - violoncello, Jakub Smrčka - kontrabas). Vstupné dobrovolné. Pořádá Rotary klub Tábor.

sobota 15. 12. / 14–18 hodin / náměstí T. G. Masaryka

VÁNOČNÍ ATMOSFÉRA NA NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA

14–18 hodin VLÁČEK PRO DĚTI - vánoční jízdy

15 hodin WILD STICK - netradiční vánoční koncert bubenického souboru, ve kterém se představí skupina mladých bubeníků. Zazní tradiční vánoční písně, ale i písně nevánoční.

16 hodin ZVĚSTOVÁNÍ - magický příběh o svaté trojici ve třech obrazech. Účinkuje: Divadlo Studna.

17 hodin WILD STICK - jedinečná bubenická show, během koncertu zazní známé autorské vánoční skladby

úterý 18. 12. / 16 hodin / náměstí T. G. Masaryka

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Účinkuje: pěvecký sbor ZŠ Zborovská Tábor pod vedením Pavlíny Jíšové

čtvrtek 20. 12. / 19 hodin / Divadlo Oskara Nedbala Tábor

370. Barevný čtvrtek aneb od Tábora až na konec světa ZÁPADNÍ KANADA – Od oceánu po Skalisté hory

Do nádherné země, která se mění doslova před očima, zve Miloslav Martan (CK Oceán Prachatice). Města Victoria a Vancouver, pobřežní hory u Tichého oceánu

s řadou deštných pralesů, Skalisté hory s obrovským množstvím vody - taková je jedna z nejpestřejších přírodních oblastí světa.

Vstupné 30 Kč. Ve spolupráci s Divadlem Oskara Nedbala Tábor a s Blatským muzeem v Soběslavi.

sobota 22. 12. / 8.30–11 hodin / nádraží ČD Tábor

oslava 100. výročí Československé republiky

NÁVRAT T. G. MASARYKA Z EXILU

Příjezd T. G. Masaryka do Tábora 1918–2018 aneb vracíme se o 100 let zpátky!

Zažijete jedinečnou atmosféru při rekonstrukci příjezdu našeho prvního prezidenta speciálním historickým vlakem, který pojede z Rakouska přes Tábor do Prahy.

Účinkují: staropražská kapela Motovidlo, kapela Swing Band Tábor, táborské spolky, kostýmovaný doprovod, prvorepubliková kuchyně s ochutnávkami a další.

Pořádá město Tábor, České dráhy, Československá obec legionářská, Národní technické muzeum.

VÁNOČNÍ ČAS NASTÁVÁ…

pondělí 24. 12. / 9.30 hodin / Žižkovo náměstí u vánočního stromu

SVĚTLO Z BETLÉMA

Pásmo zpěvů a koled spojené s rozdáváním betlémského světla. Promluvu bude mít kaplan P. Tomasz Piechnik. Ve spolupráci s táborskými církvemi.

pondělí 24. 12. / 21 hodin / náměstí Mikuláše z Husi

VÁNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ v podání Žesťového souboru Swing Band Tábor

neděle 24. 12. / 21.30 hodin / klášterní kostel Narození Panny Marie, náměstí Mikuláše z Husi

PŮLNOČNÍ MŠE. Účinkují: Ladislav Šotek - varhany a Táborský chrámový sbor. Pořádá Římskokatolická farnost Tábor.

neděle 24. 12. / 23.30 hodin / park Pod Kotnovem

PŮLNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ v podání Žesťového souboru Swing Band Tábor

neděle 24. 12. / 24 hodin / kostel sv. Filipa a Jakuba

PŮLNOČNÍ RYBOVKA U JAKUBA

Půlnoční bohoslužba s provedením České mše vánoční Jakuba Jana Ryby „Hej, mistře“. Účinkují: hudebníci z Tábora a okolí. Pořádá Starokatolická církev ve spolupráci s městem Tábor.

středa 26. 12. / 16 hodin / klášterní kostel Narození Panny Marie, náměstí Mikuláše z Husi

SVÁTEČNÍ VARHANNÍ KONCERT

Účinkují: LADISLAV ŠOTEK – varhany, Táborský chrámový sbor pod vedením Heleny Boučkové.

VÍTÁME ROK 2019

úterý 1. 1. 2019 / 15.30 hodin / poutní kostel Klokoty

Novoroční varhanní koncert, vánoční skladby, koledy a improvizace. Účinkují: Jana WILKES - zpěv a Ladislav ŠOTEK - varhany.

VÝSTAVY

galerietabor.cz

Galerie 140

Koželužská čp. 140, Tábor

otevírací doba: pondělí–neděle 10–12/13–16 hodin, svátky 13–16 hodin, 24. 12. 2018 a 1. 1. 2019 zavřeno

vstupné: dospělí 20 Kč; děti od 6 do 15 let, studenti do 26 let, senioři a ZTP 10 Kč, děti do 6 let a ZTP/P zdarma

29. 11. 2018 – 6. 1. 2019

SLADKÉ VÁNOCE

Vánoční výstava se v letošním roce ponese v duchu tradiční vánoční kuchyně a vánočních dobrot. K vidění budou historické formy na čokoládu, formičky na drobné cukroví, dřevěné formy na tlačené perníky, různé typy válečků a mnoho dalšího. Nebudou samozřejmě chybět ani tradiční vánoční dekorace a betlémy. Pořádáno ve spolupráci s Lenkou Urbanovou a Muzeem čokolády a čokoládovny LIDKA Kutná Hora.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 28. 11. od 17 hodin.

Srdečně Vás zveme na ukázky zdobení vánočních perníčků s Věrou Melicharovou ve dnech 14. a 18. 12. 2018

Součástí vánoční výstavy je STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ.

V Galerii 140 bude stejně jako v předešlém roce vánoční strom splněných přání, určený pro děti ze sociálně slabých rodin. Dárci si mohou do 18. 12. z tohoto stromu vybrat dětské přání a zakoupený dárek předat do galerie. Odtud bude převezen přímo pod vánoční stromek konkrétní rodiny, aby ho děti našly při štědrovečerní nadílce. Více informací na tel. 381 215 401.

Galerie U Radnice

Martínka Húsky 54, Tábor

otevírací doba: úterý–neděle 10–12/13–16 hodin, 24.–26. 12. zavřeno

vstupné: dospělí 20 Kč; děti od 6 do 15 let, studenti do 26 let, senioři a ZTP 10 Kč, děti do 6 let a ZTP/P zdarma

do 13. 1. 2019

Jaroslav Rotbauer: OBRAZY

Jaroslav Rotbauer (1929–2015) byl význačný grafik, který se svou tvorbou řadí k poválečné avantgardní generaci, jeho spolužáky byli Vladimír Boudník nebo Jaroslav Dočekal. Galerie ale autora představí především jako malíře. Málokdo ví, že vedle své význačné grafické práce celý život i maloval a tato plátna nebyla nikdy vystavena. Návštěvníci tak budou mít jedinečnou příležitost poznat dosud neznámou stránku Jaroslava Rotbauera. Změna programu vyhrazena!