Soběslav 21. 8. 1968 objektivem Járy Novotného

V komorní galerii Smrčkova domu připomínáme (až do 30. 9.) 50 let staré události – příjezd okupující Sovětské armády do ulic a na náměstí Soběslavi, jak ho ve městě odvážně dokumentoval známý fotograf Jára Novotný. Soubor jeho snímků doplňují tehdejší vydání Palcátu (současně závodních novin podniku Kovosvitu Sezimovo Ústí), kde byly některé z fotografií publikovány už během srpnových dnů. Připojeny jsou i další dobové fotografie.