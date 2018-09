Přes kopec na Hradec - Jindřichův Hradec

Letošní turistickou sezónu ukončí v Jindřichově Hradci opět akce s názvem Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál, a to v sobotu 15. září. Akce má navíc charitativní podtext a nese podtitul Jedeme pro Jonáše.

Letošní extrémně slunnou turistickou sezónu ukončí v Jindřichově Hradci opět akce s názvem Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál, a to v sobotu 15. září. Akce se tentokráte uskuteční v rámci projektu Jihočeské centrály cestovního ruchu Kultura a příroda na Zeleném pásu. Pro zájemce budou připraveny dvě cyklistické trasy a jeden pěší výlet.

Delší z cyklistických okruhů měčí cca 44 km a účastníky povede z Jindřichova Hradce po cyklotrase č. 32 (Greenway Praha – Vídeň) směrem na Malíkov nad Nežárkou, Novou Ves, Peršlák, Nový Vojířov, Sedlo, opět na Novou Ves a dále na Lásenici, Vydří, Políkno a zpět do Jindřichova Hradce. Kratší cyklistická trasa měří zhruba 17 km a vede z Jindřichova Hradce směrem na Políkno, Polště, Stajku, Buk a zpátky do města nad Vajgarem. Nejkratší, cca 9 km dlouhý úsek, je určen nejen pro cyklisty, ale i pro pěší. Z Jindřichova Hradce vyrazí účastníci k Lišnému dvoru, odtud směrem na Políkno, Buk a vrátí se zpět do Jindřichova Hradce. Organizátoři sáhli po jednotném místu startu i cíle, a tím je hřiště pod Gymnáziem Vítězslava Nováka. Ti, kteří se rozhodnou absolvovat nejdelší trasu, odtud vyrazí úderem 13. hodiny, o půl hodiny později (tj. ve 13.30 hodin) odstartují účastníci na střední a nejkratší trase.

Chybět nebude bohatý doprovodný program, např. malování na obličej, airbrush tetování, fotokoutek, střelba z luku, praková střelnice, skákací boty nebo ukázka první pomoci. Občerstvení zajistí jindřichohradečtí dobrovolní hasiči, o hudbu a mluvené slovo se postará moderátor Michal Arnošt. Zhruba v 16.30 hodin dojde ke slosování účastnických diplomů o hodnotné ceny, tou hlavní bude jízdní kolo. Společný zářijový výšlap bude mít navíc charitativní podtext. Celkem 100 Kč za každého zaregistrovaného účastníka akce poputuje z Nadačního fondu rozvoje města Jonáši Kešnarovi z Jindřichova Hradce. Student Ekonomického lycea se narodil s vrozenou vývojovou vadou pravé horní končetiny. I přes tento handicap se již řadu let velmi úspěšně věnuje svému největšímu životnímu koníčku, kterým je plavání. Jonášovým snem je účast na letní paralympiádě v roce 2020 v Tokiu. Pojďme mu společně realizaci jeho snu přiblížit, a to co možná nejvyšší účastí na podzimním Pedálu!

Akci Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál pořádá město Jindřichův Hradec ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec, Oblastním spolkem Českého červeného kříže Jindřichův Hradec, Promedic, z. s. Jindřichův Hradec a za mediální podpory Hitrádia Faktor, Rádia Česká Kanada, Týdeníku Jindřichohradecka, Jindřichohradeckého deníku, měsíčníku Neon a měsíčníku Žurnál – krásné články. Partneři projektu JCCR Kultura a příroda na zeleném pásu jsou: Weinviertel Tourismus GmbH, Destination Waldviertel GmbH, Jihočeská centrála cestovního ruchu – příspěvková organizace jihočeského kraje, Vysočina Tourism – příspěvková organizace, Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava z.s.p.o., Nadace Partnerství, Jihomoravský kraj. Této spolupráce si organizátoři akce velmi váží a tímto všem děkují.