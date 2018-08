Lipno dětem aneb den s Integrovaným záchranným systémem nabídne zábavu nejen dětem, ale i dospělým. Těšit se můžete na ukázky a zásahy profesionálních hasičů, ale také policistů a záchranářů.

Budete si moci prohlídnout techniku policie, hasičů, záchranné služby, horské služby, vodní záchranné služby nebo také šumavského národního parku. Vyzkoušet si pak můžete simulátor převrácení a nárazu od BESIP.

Ukázky u Království lesa

11.00 – ukázka hašení

11:30 – komentovaná ukázka resuscitace

12:00 – policejní koně

12:30 – policejní kynologové

13:00 – komentovaná ukázka použití AED

13:30 – policejní koně

14:00 – policejní kynologové

14:30 – společná ukázka IZS - loupežné přepadení benzínové stanice

15:15 - South Bohemia Classic – průjezd veteránských aut

10 – 16 hodin u Království lesa a Stezky korunami stromů

prohlídka stanovišť a techniky

cyklotrenažer

trenažér převrácení od BESIP

slaňování ze Stezky korunami stromů

největší nafukovací hasičské auto

Vstup do Království lesa zdarma pro děti do 14 let (s vyplněnou účastnickou kartou s razítky) v doprovodu dospělé platící osoby