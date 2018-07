Poznejte s nami Rusko jinak

Na všechny z Vas se budeme tesit na nasi přednášce, kde Vam představíme Rusko jak ho známe my! Setkání bude rozděleno na 2 části: Prvni část bude věnována povídání o životě v Moskvě. Promítání fotek nejen z Moskvy, ale i z našeho dalšího cestování po Rusku: Petrohrad, Kazan, Nižní Novgorod.

Navíc Ondra povypravi o svém dobývání Elbrusu a Lucka zase sve zážitky z dovolené na Krymu. Druhá část bude věnována tomu, jak s nami můžete i Vy poznat Rusko. Dozvíte se jak je to s vizem od našeho partnera Vizoveho centra. Poslechnete si zkušenosti našich klientů, kteří s nami uz cestovali. Povíme Vam více o plánech pro tuto sezónu a novych plánovaných termínech. Samozřejmě se budete moci zeptat na cokoliv, co Vas ohledně cestování do Ruska zajímá. Na všechny se budeme tesit!