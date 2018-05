Výstava k 90. výročí dostavby mosty v Bechyni

Výstava v Městském muzeu Bechyně k výročí dostavby mostu představí fotografie ze stavby v letech 1926 -1928, most Duha ve výtvarném umění, most jako symbol města Bechyně na suvenýrech a památečních artefaktech aj. Výstava potrvá do 30. září 2018.

Vstupné 30 a 20 Kč.