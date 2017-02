Kapela Imagine Dragons zveřejnila nový singl. Slibuje i další novinky

Je tomu už přes rok, co americká kapela Imagine Dragons ovládla pražskou O2 arenu v rámci turné Smoke + Mirrors, na němž představovala fanouškům po celém světě písně ze své poslední studiové desky. Nyní se nevadská partička opět hlásí o slovo s novým singlem. A další pecky mají prý teprve přijít.

Před pár dny zahalila čtyřčlenná kapela své sociální sítě do černé barvy. A fanoušci okamžitě začali spekulovat o nové nahrávce. Není to totiž poprvé, co se takto Imagine Dragons zachovali. Své fanoušky však nenechali čekat dlouho a ještě poslední lednový den představili svůj nový singl Believer. Na svých sociálních sítích navíc slíbili, že další novinky přijdou již brzy.

Imagine Dragons, v jejichž čele stojí charismatický zpěvák Dan Reynolds, jsou součástí hudební scény od roku 2008. Fanoušky po celém světě poprvé okouzlili hitem Radioactive. Následovaly neméně slavné písně Demons, It’s Time či On Top Of The World. Kapela se do České republiky vrátí v červenci tohoto roku, kdy vystoupí jako headliner festivalu Colours of Ostrava.