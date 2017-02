Teistpidi Saaremaa 2.díl – cestopisná přednáška Jiřího Kaláta

6. 3. / 18:00 / sál Staré radnice / 50Kč

Krajská knihovna vysočiny Vás zve na cestopisnou přednášku Jiřího Kaláta.

Cílem naší expedice Teistpidi Saaremaa (aneb cesta kolem ostrova Saaremaa) bylo pěšky, na kánoi nebo autostopem urazit 400 km po pobřeží kolem ostrova Saaremaa (Estonsko). Přibližně před rokem jsem představil první část expedice, tedy letní putování roku 2015. Nyní nás čekají ještě dvě části cesty, a to zimní a letní, z roku 2016.

Jako bonus se podíváme do historického města Tallin a do bažin národního parku Lahemaa. Estonsko je možná země malá, ale rozhodně není nezajímavá. Žil jsem v ní dvanáct měsíců, za poslední rok mi jenom ostrov Saaremaa “ukradl” měsíc života a výsledek? Vědomí, že v této krajině, ležící na pobřeží Baltského moře a na hranici Evropy, je stále co objevovat.