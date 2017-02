Electroswing party - DJ MAX W.

Max W. To je electro swing s nezaměnitelným rukopisem, vkusem a nadhledem. Můžete ho znát z největších českých klubů a festivalů. Má výjimečný cit pro výběr a mix tracků. Jeho DJské sety jsou spojením tradičního swingu a moderní taneční hudby.

Je vyznavačem spíše tvrdší a údernější linie electro swingu, ale umí zahrát i jemný set plný veselých melodií.

Na jednom podiu vystupoval například s Parov Stelar Band, Caravan Palace, Bart & Baker, Swingrowers, The Sweet Life Society, Bomba Titinka, Dirty Honkers, Electronic Swing Orchestra, Kiss Me Yesterday, The Carlson Two, Grant Lazlo, Electro Swing Malta, Swingers Club, Pep's Show Boys, Manie Gang nebo Les Chats de Nuit.