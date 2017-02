Snack v TYRYSu zdarma

Zvu Vás na dopolední snack v TYRKYSu .... Proč? Zajímáte se o práci průvodce nebo delegáta? Chcete se dozvědět více? Hledáte smysluplné uplatnění? Práci, která vás bude naplňovat? Hledáte brigádu například při studiu? Kdy?

21. února 2017 (úterý) od 17:15 do 19:00 v TYRKYSu Kde? V TYRKYSu - Na Moráni 5, Praha 2 - jen pár kroků od stanice metra Karlovo náměstí (východ z metra Palackého náměstí) nebo zastávky tramvaje Palackého náměstí. Jak to bude probíhat? Co se dozvíte? Kdo může pracovat jako delegát nebo průvodce?

Jaké jsou druhy průvodcovské činnosti - co vše může průvodce dělat? Jak získat práci průvodce nebo delegáta? Co se dozvíte v kurzech pro průvodce nebo delegáty? Státní zkouška a její výhody. Odpovědi na dotazy - volná diskuse - u malého občerstvení - káva nebo čaj a něco dobrého k zakousnutí